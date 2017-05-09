Вашингтон, 9 мая, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Американский политик Хизер Уилсон станет 24-м министром военно-воздушных сил США. Ее кандидатуру утвердили голосованием в верхней палате конгресса США, сообщает 9 мая Reuters.

W3livenews.com Хизер Уилсон

По результатам состоявшегося в сенате голосования, кандидатура Уилсон была утверждена 76 голосами при 22 голосах против. Сообщается, что противники ее кандидатуры принадлежат к Демократической партии США.

Напомним, о намерении выдвинуть 56-летнего политика на должность министра ВВС президент США Дональд Трамп заявил еще 23 января.

Уилсон окончила Академию военно-воздушных сил США. В 1989—1991 годах была директором отдела оборонительной политики и контроля за вооружениями в Европе Совета национальной безопасности США. В 1991 году она покинула госслужбу и основала компанию Keystone International по развитию российско-американского партнерства. В 1998 году была избрана в палату представителей США от Нью-Мексико.

Из уст предшественницы Уилсон на посту министра ВВС США Деборы Ли Джеймс в последнее время не раз звучали антироссийские высказывания. Так, в декабре 2016 года она заявила о том, что Россия является угрозой номер один для США.