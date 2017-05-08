Грозный, 9 мая, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил граждан России и народы бывшего Советского Союза с Днем Победы и отметил вклад в победу чеченских воинов и тружеников тыла. Соответствующее обращение лидер Чечни опубликовал в своем Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы!

«Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с Днём Победы! Это праздник каждого россиянина, всех народов бывшего Советского Союза. Коварного врага остановила преданность Отечеству, единство, сплочённость братских народов!» , — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что жители республики наравне с другими народами СССР воевали на всех фронтах, защищали Сталинград, Москву и Ленинград, брали Берлин.

«Десятки тысяч бойцов и командиров Красной Армии героически погибли, пропали без вести. Ханпаша Нурадилов, Маташ Мазаев, Даша Акаев, Хансолта Дачиев, Хаважи Магомед-Мирзоев, Мовлид Висаитов… Мы с гордостью произносим эти имена!», — отметил лидер республики, подчеркнув также особое значение для победы бесперебойных поставок чеченской нефти.

По мнению Кадырова, в настоящее время экономическая и оборонная мощь России растет с каждым годом несмотря на применяемую Западом политику санкций.

«Сегодня Запад стремится разговаривать с Россией языком санкций и экономической блокады. Ничего из этого не получится. Вопреки прогнозам наших недругов, Россия с каждым годом становится сильнее, растёт её экономическая и оборонная мощь, укрепляется единство народов», — подытожил глава Чечни.