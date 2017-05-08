Париж, 9 мая, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Срочная эвакуация прошла в Северном вокзале французской столицы. К зданию прибыли вооруженные полицейские, прилегающая территория оцеплена, сообщает 9 мая французская Le Parisien.

(сс) Pol Северный вокзал, Париж

По информации издания, самый крупный из семи парижских вокзалов стал недоступен для пассажиров с 23:00 8 мая. Полицейские в срочном порядке эвакуировали находящихся внутри зданию людей. Пассажиров прибывающих поездов высадили на предыдущих станциях железной дороги.

К зданию вокзала прибыли несколько отрядов вооруженных полицейских. В настоящее время, все входы и выходы Северного вокзала перекрыты, прилегающая к зданию территория оцеплена.

По предварительной информации, экстренные меры безопасности были предприняты в связи с поиском трех опасных преступников.

Напомним, Северный вокзал Парижа является самым крупным по числу обслуживаемых пассажиров в Европе. Вокзал обеспечивает пересадки на метро, городские электрички. Кроме пригородного, он обслуживает междугородние и международные маршруты: с северо-востоком Франции, Великобританией, Бельгией, Нидерландами и Германией.