Москва, 9 мая, 2017, 02:27 — ИА Регнум.

Российский МИД озвучил условия необходимые для нормализации отношений с США. Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил в Нью-Йорке на встрече с и.о. первого заместителя госсекретаря США Томасом Шенноном, сообщается в официальном аккаунте российского внешнеполитического ведомства в сети Facebook.

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«Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений, — говорится в сообщении. — С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей Администрацией Б. Обамы…».

Рябков отметил, что администрация бывшего главы Белого дома фактически экспроприировала ряд объектов дипломатической миссии России на территории США, которые являются государственной собственностью РФ и обладают соответствующим иммунитетом.

Шеннон в свою очередь затронул вопросы возможности возобновления регулярного диалога между двумя странами по вопросам стратегической стабильности.