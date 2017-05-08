Сеул, 9 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента Республики Корея началось во вторник, 9 мая. Почти 14 тысяч избирательных участков начали свою работу в 06:00 (00:00 мск), сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Национальную избирательную комиссию.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Ранним утром 9 мая голосование началось на 13 964 избирательных участках. В этот день голосование на выборах президента продлится на два часа дольше обычного, до 20:00 (14:00 мск), в связи с исключительностью проходящих после импичмента предыдущего главы государства выборов.

Еще одной особенностью проходящих выборов станет практически немедленное вступление в должность избранного президента. Победивший кандидат приступит к своим обязанностям уже в среду, 10 мая.

На главный пост страны претендуют 13 кандидатов, однако, по данным опросов общественного мнения, выбор будет сделан между тремя основными кандидатами. Представителя Демократической партии Мун Чже Ин поддерживают 42% опрошенных, за кандидатов от левоцентристской «Народной партии» Ан Чхоль Су и представителя консервативной «Корейской свободы» Хон Чжун Пхё готовы проголосовать по 18,6%.

В списки избирателей включены 42,4 млн человек, что составляет 82% от всего населения страны. Отмечается, что это наибольшее число избирателей за всю историю выборов в Южной Корее. Около 11 млн граждан уже сделали свой выбор в течение двух дней досрочного голосования 4 и 5 мая.

Напомним, досрочные выборы президента Республики Корея проводятся в связи с отстранением от власти бывшего президента страны Пак Кын Хе. Главе государства был объявлен импичмент, а затем решение об отстранении подтвердил Конституционный суд Южной Кореи. Пак Кын Хе обвинили во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.