Дамаск, 9 мая, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Переговорный процесс, направленный на достижение мира между правительством Сирии и оппозиционных вооруженных группировок, возобновится в Женеве 16 мая. Об этом спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура заявил 8 мая, сообщает Reuters.

(сс) Yann Женева, ООН

Мистура также подчеркнул значимость достигнутых в Астане договоренностей по созданию зон деэскалации на территории Сирии и выразил надежду на то, что соответствующее соглашение будет реализовано в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил в понедельник, 8 мая, о готовности правительства страны выполнять мероприятия по созданию и поддержанию зон деэскалации. Однако глава сирийского МИД отметил, что правительство не допустит присутствия на этих территориях международных сил под эгидой ООН.

Напомним, решение о создании четырёх зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики было принято в Астане в ходе очередного раунда переговоров между странами-гарантами: Россией, Турцией и Ираном.

На основании подписанного сторонами Меморандума в Сирии созданы четыре зоны деэскалации, в границах которых прекращаются боевые действия с использованием любых типов вооружений, в том числе авиаударов. В зонах должен быть обеспечен безопасный доступ гуманитарных и медицинских служб к населенным пунктам.

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