Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 00:15 — ИА Регнум. В этом году петербурженка Ирина Сахновская присоединится к акции «Бессмертный полк» с портретом своего деда, Андрея Николаевича Кофтунова. Он родился 2 сентября 1908 года в деревне Банники Курганской области, ушел на фронт 15 октября 1941-го.

«Бессмертный полк» в Петербурге 9 мая 2016 года

«Ему было 33 года, в деревне осталась жена, моя бабушка Мария, и пятеро детей, мал-мала-меньше. Моя мама Галя была самая старшая, ей было около 10 лет», — рассказала Ирина корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей Кофтунов воевал рядовым в составе 409-го отдельного саперного батальона на Орловско-Курской дуге. Освобождал Белоруссию и Польшу, награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом Славы III степени, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Демобилизовали его в октябре 1945 года. Он вернулся в родную деревню, работал в колхозе имени Кирова. Умер Андрей Николаевич 22 октября 1983 года. Уезжать из родных мест отказывался до последнего.

«Там же его и похоронили. Деревня была громадная, это сейчас ни одного дома не осталось. Их с бабушкой дом был последним. Дед сказал: «Я буду здесь умирать». В конце жизни он почти ослеп. Когда он умер, бабушку из деревни вывезли», — рассказала его внучка.

В семье не сохранилось ни одной медали, все были утрачены, да и воспоминаний передавалось не так много. «Он очень не любил рассказывать про войну. А мы что, расспрашивали? Приезжали в деревню детьми на один летний месяц, и всё. Дед прошел от Сибири до Берлина, а мы даже не знаем, был ли он ранен хоть раз», — говорит Ирина Сахновская.

В позапрошлом году она несла на «Бессмертном полку» портрет отца блокадницы Киры Константиновны, которая в свой 91 год из дома уже почти не выходит. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница блокадного Ленинграда, о ее отце, Константине Андреевиче Андрееве, семье долго время было совсем ничего неизвестно.

«Я узнала обо всем, когда уже была взрослая, от его сослуживцев. Они меня нашли», — говорит Кира Константиновна.

Летом 1941 года Константин Андреев, преподававший в Ленинградском сельскохозяйственном институте, находился на станции Сиверской в учебном центре со студентами. 4 июля его оттуда вызвали в обком партии как члена ВКП (б). Поехал он с женой, а вернулась в Ленинград она уже одна.

Как выяснилось через много лет, Константина Андреева отправили на Псковщину. Уполномоченный Ленинградского обкома ВКП (б) по организации подпольной работы в тылу врага, он прибыл в Псков ровно за день до того, как город захватили немцы. Поселили его в деревне Новое Поле. Там еще осталось три человека, которые помнят отца Киры Константиновны. Она до сих пор навещает их каждый год.

В Новом Поле Константин Андреев жил под видом родственника председателя колхоза, под вымышленным именем и с фальшивым паспортом. Его задача состояла в том, чтобы организовывать партизанские отряды на оккупированной врагом Псковщине. Выполняя это задание, Андреев ездил и по соседним деревням.

Но вскоре в одном из созданных партизанских отрядов оказался предатель, и партизаны попались на провокацию врага.

«У них не было связи, они вынуждены были идти обратно в Ленинград пешком, и в пути его схватили полицаи. И всё. Гестапо его замучило, он погиб. Он плохо видел, и вообще у него был «белый билет» — что-то с ногами, в армию не брали. Но тут партия сказала, и он, наверное, не мог отказаться. Ушел на смерть», — рассказывает Кира Константиновна.

Ее мама не знала, куда отправили мужа. Последнюю весточку от него она получила, как только он, видимо, прибыл под Псков. «Доехал благополучно. Писем не ждите долго», — говорилось в послании. Семья не представляла, откуда пришло письмо, и о судьбе отца и мужа ничего не ведала еще долгие десятилетия.

Сейчас в Пскове в Краеведческом музее подвигу Константина Андреева и его отрядов посвящен отдельный стенд. «Мы и вещи его туда свезли, я там в школах выступала. Так что в Пскове о нем помнят», — говорит дочь подпольщика.

Внучка Александра Сергеевича Сухорукова, который прошел всю войну и встретил победу в кенигсбергском госпитале, тоже возьмет его портрет и присоединится к «Бессмертному полку» 9 мая в Петербурге.

«На деда два раза приходили похоронки, однажды его ранило так, что он был контужен и ослеплен, к счастью, спустя долгое время выполз к своим. После госпиталя сумел сообщить бабушке, что он жив, но с момента похоронки прошло уже несколько месяцев», — говорит петербурженка Елена Демидова.

Александр Сухоруков родился в 1912 году, в 1941-м на несколько месяцев попал в Лейтенантскую школу, а затем отправился на фронт. Последний раз его ранили под Кёнигсбергом, и в госпитале он встретил Победу, не дойдя до Берлина.

Он, как и Андрей Кофтунов, был немногословен, о себе рассказывал не часто. Но Елена всегда слушала его очень внимательно, так что дед с ней делился воспоминаниями о пережитом.

«Когда Ленинград освобождали, снимали блокаду, они заходили с Пулковских высот. И где-то там было заболоченное место, никак не выбраться, и они четыре дня сидели в болоте. Выживали, как могли: лягушек ловили, ими кормились. Понятное дело, тогда была одна цель: победить», — говорит Елена.

Впервые о «Бессмертном полке» она узнала из интернета, сначала пошла одна, но дети были недовольны, что их не взяли, так что на следующий год отправились уже всей семьей. Тогда в Петербурге шествие начиналось еще на улице Маяковского.

«И нас поразило, сколько собралось людей. И какой витал дух единения. Все друг другу рассказывают о родных, прошедших войну, показывают портреты, делятся на группы по принципу, у кого в пехоте воевали, у кого — во флоте. Теперь, насколько я знаю, придумали портреты родных делать с двух сторон, потому что иначе сзади идущим не видно лиц», — рассказывает Елена.

Позднее построение колонн «Бессмертного полка» в Петербурге было решено перенести к площади Александра Невского — именно из-за многих тысяч желающих присоединиться к акции.

«И несмотря на такое огромное количество людей, все друг к другу относятся очень внимательно и так душевно, рядом идут и ветераны, и малыши, поют песни, улыбаются. Так что, если я где-то слышала какие-то разговоры о том, что, мол, всё это чей-то пиар, кем-то придумано, будто там подставные люди какие-то идут, сразу пресекала: нет, это неправда, я там была и я знаю. Это искреннее и настоящее», — говорит Елена.

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Напомним, 9 мая 2017 года сбор участников акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге начнется в 14:00 на участке Невского проспекта от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. Стартует колонна «Бессмертного полка» в 15:00. Шествие пройдет по всему Невскому проспекту и завершится на Дворцовой площади.