Каракас, 8 мая, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, 7 мая, что «венесуэльская оппозиция во время организованных ею протестных акций убивает своих людей». Глава государства указал на то, что 37 погибших остались бы живы, а более 700 раненых — целы и невредимы, если бы оппозиционные силы не подняли в стране волну беспорядков, не стихающих с 1 апреля нынешнего года.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

«Так называемый «Круглый стол демократического единства» (Mesa de la Unidad Democrática — MUD) — подрывная организация, ставящая своей целью свержение законно избранного правительства, — цитирует Мадуро испанское электронное издание 20 minutos. — MUD декларирует повсеместно, организуемые им марши носят мирный характер, а на деле он ведет необъявленную войну, порождая в стране хаос и анархию. Каждая манифестация заканчивается обязательно погромами и мародерством. За последние пять недель мятежники ограбили, сожгли и уничтожили более 1000 магазинов и 100 единиц транспорта».

Воскресенье в Венесуэле прошло относительно спокойно — по мнению экспертов, оппозиция взяла небольшую передышку для того, чтобы с новыми силами продолжить свои акции в понедельник.

Мадуро вновь акцентировал внимание населения на своем предложении созвать Конституционную Ассамблею, которой будет поручено выработать новый Основной закон государства и впоследствии взять на себя функции парламента вместо нынешней Национальной Ассамблеи, которой хоть номинально и были возвращены закрепленные за ней полномочия, фактически она остается «силой без власти».

«Конституционная Ассамблея — единственно верный путь к миру в стране. А мир откроет нам дорогу к процветанию. В нашей, богатой нефтью стране это возможно. Если мы сможем остановить этот кровавый маскарад насилия, в который играют противники правительства», — завершил свою речь президент Венесуэлы.

Глава комиссии по подготовке к созыву Конституционной Ассамблеи Элиас Хауа пригласил в понедельник лидеров 17 политических партий, движений и организаций в президентский дворец Мирафлорес для проведения консультаций, свидетельствует венесуэльское издание Ultimas n0ticias. «Круглый стол», который значился в числе приглашенных, от участия во встрече отказался, а глава Национальной Ассамблеи, один из лидеров оппозиции Хулио Борхес призвал сторонников к продолжению «акций сопротивления режиму».