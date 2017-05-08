Вашингтон, 8 мая, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном, который одержал победу на президентских выборах во Франции. Об этом, как передает Associated Press, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону и поздравил его с победой на выборах», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Победу по итогам голосования одержал лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон, набравший более 65% голосов избирателей. Его соперница лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала менее 34% голосов.

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