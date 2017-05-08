Москва, 8 мая, 2017, 22:15 — ИА Регнум.

«Амкар» (Пермь) — ЦСКА (Москва) 0:2

«Арсенал» (Тула) — «Ростов» 1:0

«Спартак» (Москва) — «Томь» (Томск) 1:0

«Оренбург» — «Краснодар» 1:0

«Рубин» (Казань) — «Уфа» 2:1

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Терек» (Грозный) 0:1

«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) 1:3

«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) 0:0

Spartak.com «Спартак» (Москва) — «Томь» (Томск) 1:0

Кроме победы «Спартака» над «Томью», а эта победа вместе с домашним поражением «Зенита» от «Терека» сделало спартаковское чемпионство свершившимся фактом, можно отметить, что главным претендентом на второе место в Лиге чемпионов стал ЦСКА. «Зенит» тоже без еврокубков не останется, так как ниже четвёртого места уже не опустится. Этому способствовали победы аутсайдеров «Арсенала» и «Оренбурга» над «Ростовом» и «Краснодаром». «Крылья Советов» тоже одержали победу, так что им вместе с «Арсеналом» и «Оренбургом» предстоит при участии «Урала» и «Анжи» определить, кто вместе с «Томью» отправится в ФНЛ, а кому предстоят переходные игры.

«Краснодар», «Терек» и «Ростов» поборются за единственное место в еврокубковой четвёрке, где уже забронированы места для «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива».

Главная интрига умерла, но несколько интересных вопросов ещё ждут своего разрешения.

Подробнее об играх 27-го тура читайте:

«Спартак» переиграл «Томь» в матче РФПЛ

«Рубин» переиграл «Уфу» в матче чемпионата России

«Зенит» уступил «Тереку» в матче РФПЛ

«Крылья Советов» переиграли «Урал» в матче РФПЛ

«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью

Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотреть здесь.