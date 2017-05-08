Киев, 8 мая, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Группа неизвестных осквернила братскую могилу солдат Великой Отечественной войны на Украине. Как передает НТВ, инцидент произошел в ночь на 8 мая в городе Мелитополе.

Минобороны России

«Злоумышленники устроили пьянку на месте мемориального комплекса, проехались на машине по клумбе и сорвали часть букв надписи «Подвиг ваш будет жить в веках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вандалы уже не первый раз оскверняют братскую могилу солдат Великой Отечественной войны в Мелитополе. За несколько дней до происшествия памятное место привели в порядок и подготовили к празднованию Дня Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая вандалы демонтировали памятный камень маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленный ранее жителями города Одессы на проспекте Жукова (ныне Небесной сотни).

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