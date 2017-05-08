Москва, 8 мая, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Дерево рухнуло на перевозивший пациента автомобиль скорой помощи на северо-западе российской столицы. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

ЧП произошло в понедельник, 8 мая, на Карамышевской набережной.

«При въезде на территорию больницы №67 на автомобиль скорой помощи упало дерево», — говорит источник.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.