Варшава, 8 мая, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Российская Федерация должна оплатить долг в размере $2,3 млн за использование дипломатического здания на улице Бобровецка в Варшаве. Такое решение принял в понедельник, 8 мая, суд в Варшаве. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дорота Траутман.

Флаг России

«Суд в Варшаве потребовал от России оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания, расположенного в Варшаве по адресу: улица Бобровецка, 2Б», — говорит в сообщении.

По словам Траутман, решение суда не окончательное и может быть оспорено в ближайшее время.

Напомним, Государственное казначейство и мэрия Варшавы обвинили российскую сторону в том, что эта дипломатическая недвижимость в период с 2009 по 2015 г. использовалась без договора. В результате якобы возникла задолженность по аренде.

При этом в Москве полагают, что все объекты дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются российской собственностью.