Волейбол. В мужской Суперлиге определились полуфинальные пары
Москва, 8 мая, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Результаты завершающих матчей группового этапа «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги, прошедших в Москве 8 мая.
Gazprom-ugra.ru
«Газпром-Югра» — «Зенит-Казань» 0:3
Группа А.
- «Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (17:25 14:25 22:25)
Группа Б.
- «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) 3:1 (31:29 25:16 21:25 25:18)
Теперь «Факел» и «Газпром-Югра» сразятся за пятое место, а в полуфиналах сыграют «Зенит-Казань» с «Белогорьем» и московское «Динамо» с новосибирским «Локомотивом». Эти матчи пройдут 10 мая.
Ход борьбы в «Финале шести» мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.