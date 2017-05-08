Москва, 8 мая, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Результаты завершающих матчей группового этапа «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги, прошедших в Москве 8 мая.

Gazprom-ugra.ru «Газпром-Югра» — «Зенит-Казань» 0:3

Группа А.

«Газпром-Югра» (Сургутский район) — «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (17:25 14:25 22:25)

Группа Б.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) 3:1 (31:29 25:16 21:25 25:18)

Теперь «Факел» и «Газпром-Югра» сразятся за пятое место, а в полуфиналах сыграют «Зенит-Казань» с «Белогорьем» и московское «Динамо» с новосибирским «Локомотивом». Эти матчи пройдут 10 мая.

Ход борьбы в «Финале шести» мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.