Челябинск, 9 мая, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Челябинской области патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла на территории каждого муниципального образования. В ряды полка встали более 150 тысяч жителей Южного Урала.

Http://cheladmin.ru Бессмертный полк Танкоград

Большие по количеству участников акции состоялись в Магнитогорске, Нагайбаке, Миассе, Чебаркуле, Сатке, Снежинске, Озерске, Троицке и Коркино. А самый масштабный полк собрался в Челябинске. Он собрал около 70 тысяч человек.

«Бессмертный полк» Челябинске прошёл уже в четвёртый раз. Как сообщили в администрации Челябинска, по ходу движения «живой реки» из челябинцев, акцию сопровождали артисты с военными песнями. Колонну возглавили красные машины «Победа», бойцы штаба «Бессмертный полк» пронесли штандарт Танкограда и копию Знамени Победы. Многотысячную шеренгу возглавили первые лица города и Челябинской области. Потомки пронесли портреты защитников Родины, своих бабушек и дедушек, по проспекту Ленина от улицы Энгельса до площади Революции, далее по улице Цвиллинга. Завершилось шествие у мемориала «Вечный огонь», где участники возложили венки и цветы.

Как отметила руководитель штаба Регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Елена Скорнякова, в 2016 году Законодательным собранием региона была утверждена новая памятная дата — 6 октября — День Героев Танкограда. В довоенные годы основное производство танков в Советской России концентрировалось на двух предприятиях — Кировском заводе в Ленинграде и Харьковском моторостроительном. Почти сразу после начала боевых действий производства оказались в зоне досягаемости фашистской авиации. Тогда их эвакуировали в Челябинск и объединили с ЧТЗ, который в результате стал главным центром оборонного танкостроения и получил временное название — Челябинский Кировский завод.

Так и появился Танкоград. Статус общероссийского центра танковой промышленности за Челябинском закрепился с созданием в городе Народного комиссариата танковой промышленности. Его возглавил Вячеслав Александрович Малышев, которого в шутку и с молчаливого согласия Сталина называли «Князем танкоградским». Челябинский региональный штаб «Бессмертного полка России» утвердил новый штандарт акции по столице Южного Урала — «Бессмертный полк Танкоград».

Каждый год подготовка построения «Бессмертного полка» в Челябинске начинается с «Прививки от фашизма». Начиная с марта, штаб «Бессмертного полка» организует в старейшем городском кинотеатре «Знамя» бесплатные показы. Школьники Челябинска смотрят и обсуждают документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Так, в мае 2017 года ученики 147-й челябинской школы, пришедшие на просмотр фильма об Агнии Барто и её радиопередаче на советском радио «Маяк» — «Найти человека», к которым штаб Бессмертного полка обратился с просьбой поддержать старших родственников в подготовке к шествию помощью в поиске сведений о героических предках в интернете, приняли решение обратиться к сверстникам — школьникам страны с Тимуровским призывом.

Екатерина Кацура-Пасюк прошла с портретами своих прабабушки и прадедушки. Командир штаба студенческих отрядов Челябинского государственного института культуры Наталья Кузнецова также приняла участие в шествии. Весной 2016 года она стала участницей Всероссийской акции «Вахта памяти — 2016». В составе поискового отряда «Звезда» Челябинского государственного института культуры Наталья выехала на поисковую работу в Кировский район Ленинградской области. Завершающим моментом вахты стало торжественное захоронение останков бойцов на мемориале Синявино. На торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти — 2016» Наталье вручили благодарственное письмо губернатора и министерства обороны РФ.

«Поездка на поисковую вахту для меня стала трепетным моментом. Палаточная жизнь в лесу, ночные песни под гитару, ежедневные 14 км до места раскопок туда и обратно по болотам через лес, долгожданные находки останков бойцов Великой Отечественной войны — все это не может остаться незамеченным. Проживая так день за днем, мы все больше ощущали ту атмосферу солдат, как они жили, чем питались, а когда находили останки — понимали, ради чего они все там находились, какую миссию они выполняли. Нельзя сказать, что все воспринималось спокойно, были и слезы, и трепет в сердце. Особенно это почувствовали, когда поехали на торжественное захоронение. Там невозможно было сдержать эмоции. Красные гробы заполоняли площадь, а люди со склоненной головой чтили память погибших».В этом году 9 мая я вместе с остальными жителями Челябинска приму участие в Международной акции «Бессмертный полк». Мне хочется узнать их семейные истории и познакомиться с великими личностями тех лет, хотя бы в воспоминаниях».

Доброволец Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Черепанова отмечает: ей есть кем гордиться.

«Это родной брат моего прадедушки по маминой линии Дионисий Лаврентьевич Денисов. К сожалению, долгое время было известно только то, что он погиб, но не было никаких подробностей. Наша семья не знала, где он служил, в каком звании, при каких обстоятельствах погиб и где он захоронен. В 2015 году, к 70-му юбилею Великой Победы, были разархивированы некоторые данные, и мы смогли найти информацию о нашем родственнике. Теперь я знаю, что брат моего прадедушки Дионисий Лаврентьевич Денисов в звании старшего сержанта служил башенным стрелком в 227 танковом батальоне 60-й танковой бригады! Я всегда буду помнить о его подвиге и подвиге миллионов советских людей. У нашей семьи есть традиция — каждый год 9 мая мы, наши родители, бабушки и дедушки, собираемся вместе и посещаем могилу предков по папиной линии — участников Великой Отечественной войны. А затем за праздничным столом мы смотрим их фотографии, награды, вспоминаем их подвиг и поём песни военных лет».

«В 2015 году я узнала о формировании Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и решила стать частью этого движения. Тогда я была соорганизатором шествия Бессмертного полка в городе Челябинске, а потом были другие мероприятия: исторические квесты, всероссийские акции. Затем я стала пресс-секретарем Движения в Челябинской области. Благодаря тому, что первоначальной моей задачей был поиск интересных фактов о событиях Великой Отечественной войны и предоставление этой информации пользователем социальных сетей, я узнала очень много интересного для себя, о чем не знала ранее. Волонтеры Победы для меня — это люди со всей страны, которых объединяет единая идея, память о наших предках, о людях, благодаря героизму, отваге и мужеству которых мы сейчас живем. Волонтеры Победы — это одна семья, несущая вахту памяти о героизме наших предков!», — продолжила Екатерина.

Пенсионер Виктор Антонов — из семьи эвакуированных. «Война нас сделала Уральцами». Каждый год, снимая со стены портрет токаря 8-го разряда Ленинградского Кировского завода, Ивана Васильевича Антонова, эвакуированного в Челябинск вместе с заводом и семьёй и ковавшего Победу на производстве танков, на шествие Бессмертного полка отправляются его сын и правнук. Сын в память об отце и тружениках Танкограда написал песню «Ветераны — танкоградцы», — отмечает.южноуралец.

В 2016 году в Белоруссии, на месте лагеря для военнопленных советских солдат, поисковики одного из челябинских отрядов «Поискового движения России» подняли останки бойца, ушедшего на фронт из Катав-Ивановского района Челябинской области, более 70 лет числившимся без вести пропавшим. Прах Степана Мурыгина, ушедшего на фронт совсем юным и не успевшим обзавестись собственной семьёй, приняли его двоюродные внучки. В 2017 году в Челябинске и в Аше на шествия «Бессмертного полка» с портретом солдата собираются две семьи, только надпись теперь на портрете изменится — Степан Мурыгин, погиб в фашистском концлагере.

С портретом своего деда — ветерана войны Милована Ковачевича — пройдёт его внук, полный тёзка. «Наши танки лучшие в мире», — говаривал преподаватель военной кафедры Челябинского политехнического института (ныне — ЮурГУ), в годы Великой Отечественной войны партизанил в Югославии и Италии, сидел в камере смертников, а после Войны волею судьбы оказался в СССР, где окончил Бронетанковую академию, служил в танковых войсках, а потом преподавал в университете. Того, что выпало на его долю, хватило бы на несколько жизней. Партизанский отряд, арест, концентрационный лагерь, камера смертников, побег, охота на Муссолини. Встречался с Тито. Ему довелось воевать вместе с героем Италии и СССР Федором Поэтаном (Полетаевым). Милован Ковачевич умер в октябре 2015 года в возрасте 95 лет.