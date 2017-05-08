Ленинградская область, 8 мая, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов принял участие в традиционном мотопробеге в честь наступающего Дня Победы в Ленинградской области.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Александр Дрозденко во главе мотоколонны

При этом глава региона, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, на своем мотоцикле Harley-Davidson возглавил праздничную мотоколонну.

Валентин Илюшин ИА REGNUM В колонне собралось более 40 мотоциклистов

Маршрут проходил по территории Всеволожского и Кировского районов: в этих местах в годы войны шла Дорога Жизни, связывавшая блокадный Ленинград с Большой землей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Боевые машины участвовали в памятной акции

Колонна проследовала от деревни Кудрово под Петербургом до музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», затем — к Невскому пятачку, месту самых ожесточенных боёв за Ленинград.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Цветы у мемориала в память о погибших

После состоявшегося там митинга и встречи с ветеранами мотоциклисты отправились в деревню Кобона — конечную точку Дороги Жизни на южном берегу Ладожского озера. В Кобоне на воду был спущен памятный венок в честь защитников Ленинграда и всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Участники пробега опустили венок в воды Ладожского озера

Здесь же была организована военно-историческая реконструкция эпизодов битвы за Ленинград. Советские танки военных времен форсировали водную преграду под прикрытием патрульного катера и при поддержке морского десанта на шлюпках.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Форсирование легкими танками водной преграды

Участниками военно-патриотических клубов была реконструирована переправа артиллерийского орудия на плоту и эвакуация раненых в полевой госпиталь через водную преграду.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Здесь шли жестокие бои за Ленинград

В мотопробеге в честь 72-й годовщины Победы в Велико Отечественной войне участвовали более 40 мотоциклистов.