Уфа, 8 мая, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Уфа готовится к 9 мая как обычно: украшаются места, где могут побывать городские и республиканские власти, в то же время пребывают в забвении окраины, куда власти не заглядывают. Как сообщили ИА REGNUM уфимцы, часть мероприятий проводится заранее, в будние дни, «так как организаторы мероприятий тоже люди, и им тоже нужно отдыхать» .

ИА REGNUM Екатерина Некрасова Памятник Николаю Гастелло

На окраинах Уфы жизнь сосредоточена вокруг «районообразующих» предприятий. Для Калиниского района Уфы это, несомненно, ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО). Проходные УМПО перед 9 мая выглядят довольно уныло, о празднике почти ничего не напоминает. Все праздничные мероприятие прошли накануне, в рабочее время организаторов. Об этом свидетельствует и цветы у памятника Герою Советского Союза, лётчику Николаю Гастелло.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Памятник Николаю Гастелло, цветы возложены

В парке имени Николая Гастелло, расположенном через дорогу от памятника, о празднике почти ничего не напоминает. Маленьким исключением является самодельный «народный памятник» — на валуне неизвестные написали девиз «Никто не забыт, ничто не забыто».

ИА REGNUM Екатерина Некрасова Пруд в сквере имени Гастелло

Вместе с тем, памятник теряется на фоне расположенного рядом запущенного и заброшенного пруда. В 40-е годы прошлого века этот пруд вручную вырыли рабочие УМПО. Теперь он забыт и никому не нужен, пугая своим видом прохожих.

ИА REGNUM Екатерина Некрасова Памятный знак в парке Первомайский

Усиливает этот контраст парк «Первомайский», расположенный в центральной части Калининского района. Надпись на памятном знаке в честь Победы в Великой Отечественной войне покрыта царапинами, поэтому прочитать что-либо можно с трудом даже при наличии лупы.

ИА REGNUM Екатерина Некрасова Мероприятия уже прошли

Показательная картина предстала корреспонденту ИА REGNUM в Доме культуры Моторостроителей, где в праздничные выходные работает только выставка восковых фигур. Две пожилые женщины, представляясь ветеранами труда, пытаются войти во Дворец культуры, объясняя это тем, что хотят вспомнить праздничную атмосферу. Но в ответ дежурная в резкой форме объясняет им, что мероприятия для ветеранов уже прошли, и им тут нечего делать.

«Как же так? Мы столько лет отдали заводу, который построил это здание! Неужели мы не можем посмотреть на мозаичные панно и картины, подняться по лестнице, по которой в молодости легко взбегали? — вздыхают и расстраиваются нежданные и, как выяснилось, нежеланные посетительницы. — Одной из нас уже 73 года, она подпадает под понятие «дети войны», хотя бы ее пропустите, мы можем удостоверения показать».

Но дежурная неумолима. В ответ она резко срывает анонс прошедшего мероприятия, прекращая дискуссии.

ИА REGNUM Екатерина Некрасова Памятник труженикам тыла

Если говорить в целом, то Уфа готова к празднованию Дня Победы. В городе приведены в порядок главные мемориальные сооружения и памятные места, активизировались работы по благоустройству и озеленению, усилены дорожные работы. В парке Победы идёт высадка цветов. Предполагается, что здесь 9 мая будут возлагаться цветы у Вечного огня. Ранее прошла информация, что в майские дни в Уфе будет высажено до 1 млн цветов, 100 тыс. — в парке Победы.