Берлин, 8 мая, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла команду Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ). Встреча, прошедшая 8 мая в Кельне, завершилась со счетом 6:3.

Шайбы

Победу команде Олега Знарка принесли точные броски Вадима Шипачева (дубль), Никиты Кучерова (дубль), Сергея Плотникова и Никиты Гусева. У команды Германии отличись Брокс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффельс.

Таким образом, сборная России по хоккею после трех туров пока занимает первое место в группе «А», имея в активе 8 очков. Ранее подопечные Олега Знарка переиграли команду Швеции и Италии.

Хоккей. ЧМ в Германии

Германия — Россия — 3:6 (0:3, 0:2, 3:1).

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