Киев, 8 мая, 2017, 20:26 — ИА Регнум. На кадрах видно, как первая леди Украины в сине-желтом платье произносит приветственную речь участникам международного конкурса, причем делает это на ломаном английском языке.

Цитата из к/ф «Морозко». реж. Александр Роу. 1964. СССР «Нет, не принцесса. Королевна!»

Отметим, что видео выступления супруги Петра Порошенко стремительно разлетелось по соцсетям. Некоторые интернет-пользователи предположили, что первая леди Украины вышла на сцену в нетрезвом виде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 г. в Киеве пройдет международный песенный конкурс «Евровидение». Два полуфинала конкурса запланированы на 9 и 11 мая, финал — на 13 мая.