Москва, 9 мая, 2017, 00:06 — ИА Регнум. «Дорогие друзья! Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Поздравляю вас с Днем великой Победы!, — сказано в обращении секретаря Генсовета «Единой России». — Этот праздник, к которому наши отцы и деды шли путем тяжелейших испытаний, является символом мужества, верности Родине, символом свободы и мира. Это ценности, которые объединяют нас и сегодня. За них героически сражались наши предки, одержавшие Победу над фашизмом. Уважаемые наши ветераны! Мы будем всегда чтить ваш подвиг, ваше мужество и волю на поле боя, за самоотверженный труд в тылу. С праздником! С Днем Победы!».