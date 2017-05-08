Воронеж, 8 мая, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В Рамонском районе Воронежской области работает экспедиция по подъему советского самолета, сбитого в годы Великой Отечественной войны, из реки Усманки. Работы проводит Воронежская региональная общественная организация «Историко-патриотическое поисковое объединение «Дон». Корреспондент ИА REGNUM встретился со специалистом по организации и проведению полевых поисковых экспедиций на местах падений самолетов Валерием Чернышовым. Он рассказал о том, как продвигается работа поисковиков.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники экспедиции ВРОО «Историко-патриотическое поисковое объединение «Дон»

Марина Каширская ИА REGNUM Поисковые работы на объекте ведутся с 3 апреля

На дне Усманки, в районе загородных баз отдыха и пляжей, обнаружили советский бомбардировщик, двухмоторный самолет Пе-2, который, предположительно, был сбит в июле или августе 1942 года.

На этом участке уже проводилась поисковая экспедиция: в 1995 году фрагменты самолета поднимали участники воронежского клуба подводного плавания «Риф». Однако результаты экспедиции, по мнению Чернышова, удовлетворительными назвать было сложно. Поднимали только те детали, до которых было проще добраться.

«Ни номеров самолета, ни истории, ни судьбы экипажа не узнали. Вот мы и решили возобновить работы, чтобы закрыть одно из «белых пятен» в истории войны», — рассказывает Валерий Чернышов.

В 2017 году поисковое объединение «Дон» приступило к работе 3 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Кислородный баллон

«Мы извлекли фрагменты самолета и основную часть двигателя — втулку с обломанной лопастью, номерные детали. Это позволило установить модель самолета. Я связался с коллегами из Москвы. По имеющимся архивным сведениям, самолет с одним из этих двигателей был выпущен 2 августа 1941 года и был направлен в 50-й ближнебомбардировочный авиаполк.

Этот полк был знаменитым. За один месяц он потерял две трети самолетного парка, был выведен на переформирование и переформировывался с 1 июля по начало августа. Сначала его самолетный парк состоял из самолетов СБ — скоростных бомбардировщиков, которые к началу войны уже немного устарели. Затем они получили 30 самолетов Пе-2 и приступили к боевой работе на Ельнинском направлении, где тоже было уничтожено почти две трети самолетного парка. 9 июля 1941 года они вылетели в составе 20 машин на бомбардировку Ельни, где были позиции немцев. Вернулись с этого вылета только три самолета.

Полк отвели на вторичное переформирование. Куда — пока неизвестно, но переформировывался он долго, до 12 июня 1942 года. Потом полк, уже будучи Краснознаменным, был включен в состав 223-й бомбардировочной авиадивизии, штаб которой дислоцировался в Задонске. Дивизия влилась в состав 2-й воздушной армии Воронежского фронта, а непосредственно сам полк дислоцировался на аэродроме в Лебедяни».

Марина Каширская ИА REGNUM Изучение фрагментов, поднятых из-под воды

Глядя на извлеченный с места крушения электромотор, эксперт отмечает, что Пе-2 был самым электрифицированным из всех типов советских самолетов. В нем было свыше 30 электромоторов. Полная механизация крыла тоже была обеспечена электромоторами.

«Машина очень интересная, динамичная, скоростная, но сложная в пилотировании — не для среднего летчика. На ней было много катастроф. Сам конструктор Петляков погиб на этой машине — разбился в 1943 году во время полета из Казани в Москву», — рассказал участник экспедиции.

Марина Каширская ИА REGNUM Часть коленвала с номером двигателя

Исходя из имеющихся данных, Валерий Чернышов предполагает, что самолет был выпущен 2 августа и по разнарядке предназначался в 50-й бомбардировочный полк, а этот полк еще работал под Ельней, значит, самолет никак не мог быть потерян в это время. Он был укомплектован, когда полк уже отправили на переформирование.

«Один двигатель есть, он известен. Нам нужно добраться до второго двигателя. Если его номер будет совпадать с архивными сведениями, то этот самолет полностью здесь. Но были случаи, когда самолет терпел аварию, и двигатель, который оказывался в нормальном состоянии, извлекали и ставили на другой самолет. Такая версия тоже не исключается, поэтому нам нужно доработать эту точку».

Марина Каширская ИА REGNUM Группа переправляется на другой берег

Самолет при падении практически отвесно вошел в воду, двигатель раскололся. На извлеченной из-под воды части коленвала стоит номер двигателя — Р125−129. На многих узлах, в том числе на втулке винта и на самом двигателе, выбит такой же номер. Второй двигатель должен иметь номер 125−169. Фрагменты второго двигателя уже начали извлекать, но пока его не достали. Когда будет установлено точно, что за самолет лежит на дне Усманки, поисковики узнают судьбу его экипажа.

«На каждую потерю составлялся аварийный акт, где указывались номер самолета, номера двигателей, дата происшествия и экипаж. Излагалась фабула — обстоятельства происшествия, когда случилось, где, и что случилось с экипажем. О тех, кто не вернулся с боевого задания (НБЗ), писали: «судьба экипажа неизвестна». Но их фамилии все равно указывались».

Марина Каширская ИА REGNUM Обломки самолета

«Я занимаюсь восстановлением такого же события. Под Ивановкой в Хохольском районе тоже долго спорили, что за самолет, но я его установил — такой же, Пе-2, но экипаж, к сожалению, пока установить не можем — там нет номеров. Здесь легче — есть номер как минимум одного мотора».

Ни от экипажа, ни от парашютного обмундирования самолета ничего не осталось. Поисковики извлекли три костных фрагмента, но два из них точно принадлежали животным, а третий — под вопросом, он мог принадлежать и человеку.

В ходе работ были извлечены фрагменты бронезащиты летчика и ракетница, но это еще не подтверждает, что экипаж находится в самолете, потому что ракетница была не при пилоте, а в бортовой нише.

Марина Каширская ИА REGNUM Поисковая группа во главе с Романом Холодом — директором Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова

Останков экипажа не извлекли и в ходе первой экспедиции, в 1995 году. В поисках участвовал журналист газеты «Берег» Алексей Попов, который в своей публикации рассказал историю обнаружения самолета. Об этой точке поисковики узнали от местного жителя, который якобы в детстве видел падение самолета.

В том, что самолет был в воздушном бою, у экспертов нет никаких сомнений: вместе с другими деталями они нашли фрагмент самолета (предположительно — оперение, стабилизатор, или фрагмент крыла) с отверстием от немецкого снаряда. Скорее всего, это отверстие сделано 20-мм орудием — пушкой, которая стояла на немецких истребителях «Мессершмитт Bf.109». Входное отверстие от снаряда доказывает, что самолет был именно сбит в воздушном бою.

Марина Каширская ИА REGNUM Погружение

Среди находок, извлеченных со дна, — триммер одной из килевых шайб, передняя часть одного из блоков двигателя, фрагменты хвостового оперения, руль высоты, стойка шасси с колесом, остатки радиаторов. Кислородный баллон, покрашенный синим цветом, с маркировкой — 42-й год. Самолет иногда летал на большой высоте — свыше 3 тыс. метров, — и тогда уже приходилось пользоваться кислородными масками. Очень много шильдиков — табличек с номерами, — но многие из них, видимо, ставились вместе с запчастями с других самолетов. То, что было найдено в ходе экспедиции, обязательно пойдет в музей — когда будут установлены данные о самолете.