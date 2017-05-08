50-летие Вечного огня отметили в Москве
Москва, 8 мая, 2017, 20:02 — ИА Регнум. В понедельник, 8 мая, у Могилы неизвестного солдата собрались ветераны, представители молодежных и общественных организаций, поисковых движений, военно-спортивных центров, чтобы отметить. В церемонии переноса священного пламени на временную горелку приняли участие военнослужащие в форме образца 1941 года. Они воссоздали события, произошедшие здесь полвека назад, 8 мая 1967 года. Церемониал обеспечивали представители военной комендатуры Кремля и рота Почетного караула военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Огонь перенесли на временную горелку — точную копию звезды на Могиле Неизвестного Солдата, тем самым факелом, что и 50 лет назад. Народный артист СССР Василий Лановой исполнил песню из кинофильма «Офицеры». После этого пламя вернули на место.
В церемонии приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, в их числе были космонавты Сергей Крикалев и Елена Серова. Затем собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу.
Память всех погибших в Великой Отечественной войне, память солдат, отдавших жизнь за свободу и независимость почтили минутой молчания. Затем рота Почетного караула пронесла знамя Победы.
Вечный огонь, который сейчас пылает в Александровском саду, был зажжен 7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле. Факел с пламенем по эстафете доставили в Москву на бронетранспортере. Ранним утром 8 мая кортеж достиг столицы. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев, а зажигал Вечный огонь генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Таким образом 8 мая 1967 года в Александровском саду в торжественной обстановке был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».
В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды мемориала с усиленной и доработанной горелкой, которая учитывала сильную ветровую нагрузку открытого пространства.
Торжественное возвращение пламени на Могилу Неизвестного Солдата состоялось 23 февраля 2010 года. В этот день президент России Дмитрий Медведев специально изготовленным факелом вернул пламя на обновленную звезду мемориала.