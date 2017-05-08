Москва, 8 мая, 2017, 20:02 — ИА Регнум. В понедельник, 8 мая, у Могилы неизвестного солдата собрались ветераны, представители молодежных и общественных организаций, поисковых движений, военно-спортивных центров, чтобы отметить. В церемонии переноса священного пламени на временную горелку приняли участие военнослужащие в форме образца 1941 года. Они воссоздали события, произошедшие здесь полвека назад, 8 мая 1967 года. Церемониал обеспечивали представители военной комендатуры Кремля и рота Почетного караула военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Огонь перенесли на временную горелку — точную копию звезды на Могиле Неизвестного Солдата, тем самым факелом, что и 50 лет назад. Народный артист СССР Василий Лановой исполнил песню из кинофильма «Офицеры». После этого пламя вернули на место.

Герой Советского Союза А.П. Маресьев несет факел для зажжения Вечного огня во время открытия мемориала Могила Неизвестного Солдата. 8 мая 1967 года

В церемонии приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, в их числе были космонавты Сергей Крикалев и Елена Серова. Затем собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу.

Память всех погибших в Великой Отечественной войне, память солдат, отдавших жизнь за свободу и независимость почтили минутой молчания. Затем рота Почетного караула пронесла знамя Победы.

Вечный огонь, который сейчас пылает в Александровском саду, был зажжен 7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле. Факел с пламенем по эстафете доставили в Москву на бронетранспортере. Ранним утром 8 мая кортеж достиг столицы. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев, а зажигал Вечный огонь генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Таким образом 8 мая 1967 года в Александровском саду в торжественной обстановке был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».

В конце 2009 года мемориал у стен Кремля закрыли на реконструкцию. Во время ремонта на Поклонной горе установили копию звезды мемориала с усиленной и доработанной горелкой, которая учитывала сильную ветровую нагрузку открытого пространства.

Торжественное возвращение пламени на Могилу Неизвестного Солдата состоялось 23 февраля 2010 года. В этот день президент России Дмитрий Медведев специально изготовленным факелом вернул пламя на обновленную звезду мемориала.