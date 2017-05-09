Салехард, 9 мая, 2017, 15:30 — ИА Регнум. На Ямале «Бессмертный полк» сплотил в своих рядах более 25 тысяч человек при запланированных 23 тысячах. И это несмотря на минусовую температуру, снег и сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональные координаторы проекта.

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Для многих из ямальцев участие в «Бессмертном полку» стало семейной традицией. Преподаватель русского языка и литературы из ямальского города Губкинского Ольга Гладышенко прошла в этом году в рядах наследников Победы в третий раз. «Погода у нас — не подарок к празднику: сильный ветер, снег, минусовая температура. Но наши ряды все шире с каждым годом.

Ольга несла портреты бабушки и дедушки. Бабушка — Раиса Федоровна Шевырева. Она прибавила себе год в метрике, чтобы уйти на войну добровольцем. Сразу после школы ушла на фронт, прошла всю войну оружейником в авиации. Имела два ордена и большое количество медалей. Во время войны, в 1945 году, в городе Ржеве вышла замуж за дедушку — Фёдора Захаровича Шевырева. Полюбила героя, который ушел на фронт 25 июня 1941 года ушёл на фронт. Прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Летчик, он закончил войну в Берлине командиром звена авиационной разведки, до этого служил на истребителе ТБ-4 и на скоростном пикирующем бомбардировщике ПЕ — 2.

Участница «Бессмертного полка» десятиклассница из Ноябрьска Стэфания Новикова вышла сегодня почтить память своего прадедушки Стефана Иосифовича Новикова.

«Воевал прадедушка в стрелковой дивизии, был рядовым стрелком, а позже старшиной батареи. Прадедушка участвовал в обороне Москвы. И с отвагой сражался за нашу Родину. Он награждён многими медалями, такими как: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», — с гордостью говорить Стефания о своем предке-герое Великой Отечественной войны. — Уже много лет прадеда нет в живых, но наша семья помнит и гордится им. Всё, что я имею от прадедушки это его фотография и военный билет. Я очень часто смотрю не его образ и перечитываю его заслуги в билете и понимаю, что невозможно забыть человека, который, не жалея своих сил, здоровья и жизни прошёл очень сложный путь, освободив от фашистских захватчиков нашу Родину, соседние государства и свою семью в том числе. Сейчас я живу в мирное счастливое время и не забываю своего героя, который защитил нас от фашизма. Вся наша семья помнит и уважает прадедушку — Новикова Стефана Иосифовича. А я его боготворю! Он мой герой! Он мой спаситель!».

Координатор регионального отделения Российского движения школьников (РДШ) в Ноябрьске Олег Камакин прошёл с портретом своего дяди.