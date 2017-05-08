Ереван, 8 мая, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, которой одержал победу во втором туре выборов президента Фрнации 7 мая, продолжают поступать поздравления.

Instagram.com/emmanuelmacron/ Эммануэль Макрон

Макрона уже поздравили лидеры множества стран, в том числе и президент России Владимир Путин.

Если президент России ждёт от нового президента Франции «преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», то президенты Армении и Азербайджана — стран, которые вот уже больше 20 лет пытаются прийти к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в поздравительных телеграммах подчёркивают усилия Франции в урегулировании конфликта.

«Армения высоко ценит важные и непрерывные усилия Франции, вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы — Соединёнными Штатами и Россией, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и утверждение длительного мира в нашем регионе», — отмечается в послании президента Армении.

Саргсян выразил уверенность, что в ходе пребывания Макрона в должности, «основанные на многовековой армяно-французской дружбе привилегированные отношения между нашими странами, активный политический диалог высокого уровня, многоотраслевое экономическое сотрудничество и оживлённые культурные связи продолжат ещё более развиваться и углубляться».

Президент Армении также придал большое значение помощи Франции в деле сближения Армении с европейской семьёй, также как на международной арене, в том числе, в рамках Международной организации Франкофонии, налаженному между странами тесному сотрудничеству.

В свою очередь глава Азербайджан Ильхам Алиев напомнил, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию «самой болезненной проблемы региона — армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта».

«В результате военной агрессии армянских вооруженных сил на наших оккупированных исторических землях — в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему 7 районах была проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

В связи с конфликтом приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, имеются соответствующие постановления и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, НАТО, Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других влиятельных организаций. Однако Армения игнорирует это. Франция, как и другие сопредседатели, считает нынешний статус-кво неприемлемым. Я придаю особое значение усилиям Франции и надеюсь, что эти усилия, наконец, внесут вклад в справедливое урегулирование конфликта. Позиция Азербайджана заключается в том, что конфликт должен быть решен лишь в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана», — говорится в письме Ильхама Алиева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон заявил, что приложит максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта, в случае его избрания президентом.

«Сегодня я не буду вдаваться в подробности, но то, что я нахожусь здесь, уже объясняет многое. Я приложу максимум усилий для полноценного решения конфликта, но эту проблему, и вы это знаете, невозможно решить в одиночку», — сказал Макрон во время посещения мероприятия по случаю102-ой годовщине Геноцида армян.

20 апреля — за несколько дней до президентских выборов, Макрон заявил, что необходимо продолжить работу, направленную на криминализацию отрицания Геноцида армян. Он также добавил, что восхищается армянской общиной Франции, которая смогла совместить процесс интеграции в жизнь республики и глубокую привязанность к родной культуре.