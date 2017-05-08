Тбилиси, 8 мая, 2017, 19:50 — ИА Регнум. На западе Грузии во время спуска по реке Бжужи погиб российский турист. Об этом сообщает Грузия Online.

Сплав

Трагедия произошла в понедельник, 8 мая, у села Гоми Озургетского района.

«У села Гоми Озургетского района (Западная Грузии) во время спуска по реке Бжужи погиб российский турист», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в сплаве по реке принимали участие два туриста из РФ.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.