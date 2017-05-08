Москва, 8 мая, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Вероятное объявление 9 мая рабочим днем — это еще одно звено в цепи взаимосвязанных событий последних трех лет на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Жертвы Волынской резни. 1943

«Вероятное объявление 9 мая рабочим днем — это, если вдуматься, еще одно звено в цепи взаимосвязанных событий последних трех лет на Украине, а именно: проявление крайнего национализма, насаждение ненависти ко всему российскому — теперь уже под видом «воспитания молодого поколения». Увы, история ничему не учит», — отметил сенатор.

Парламентарий напоминает, что проводник этой инициативы директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович — «ярый апологет бандитов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на полном серьезе пытающийся доказать, что Волынская резня, наши соседи поляки лучше всех знают, о чем идет речь, была стихийным восстанием украинских крестьян».

«Вот кому Киев доверил воспитание молодого поколения. Что называется, ни прибавить, ни убавить», — заключил он.

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович вновь заявил о необходимости перенести выходной день с 9 на 8 мая, объясняя это необходимостью «воспитания молодого поколения». По мнению Вятровича, необходимо продолжать переформатирование советских праздников и традиций, которое уже происходит на Украине.