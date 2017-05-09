Екатеринбург, 9 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. По улицам Екатеринбурга в пятый раз прошагал «Бессмертный полк». В этот раз его ряды возросли на 20 тысяч человек: по сравнению с 2016 годом в шествии приняли участие порядка 70 тысяч граждан. В небе пронеслась боевая авиация, на площади 1905 года играла гармонь, а жители и гости города фотографировались в форме военных лет.

Андрей Алексеев ИА «Красная Весна» «Бессмертный полк» движется к площади 1905 года

Но вначале по площади 1905 года традиционно прошёл военный парад. Первыми выехали ветераны Великой Отечественной войны. Кроме пеших частей в параде приняло участие более 70 единиц бронетехники, среди которых танки Т-34, Т-72, самоходные гаубицы «МСТА-С», системы залпового огня «Град» и «Ураган» и многие другие. А потом пронеслась боевая авиация 14-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа: штурмовики Су-25, вертолёты Ми-8, бомбардировщики Су-24М и другие.

Сразу после парада, уже пятый год подряд, на площадь вышли участники «Бессмертного полка». Перед трибунами, на которых находились ветераны, они остановились, исполнили песню «Нам нужна одна победа» и затем выпустили голубей.

Андрей Алексеев ИА «Красная Весна» Некоторые участники несли сразу по три плаката. Никто не забыт, ничто не забыто

По данным организаторов, в Екатеринбурге «Бессмертный полк» объединил 70 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем было в 2016 году.

Андрей Алексеев ИА «Красная Весна» В форме времён войны

Андрей Алексеев ИА «Красная Весна» Какой же праздник без гармони

Один из жителей города, Евгений Бессонов, рассказал историю своего прадеда Бессонова Василия Николаевича — лётчика, старшего лейтенанта, не дожившего до Победы.

«Моего прадедушку зовут Бессонов Василий Николаевич. В годы Второй Мировой войны был летчиком, старшим лейтенантом. Погиб он при освобождении Крыма в 1944 году. За время его военной службы совершил свыше 700 успешных боевых вылетов, награждён многими наградами. В последний боевой вылет пулеметной очередью врага был пробит топливный бак самолёта. Сам прадедушка был ранен, но из последних сил он заткнул ладонью бак, в это время второму пилоту удалось посадить самолёт в поле, не далеко от села Учкуй-Тархан. Местные жители и военные поспешили на помощь. По словам очевидцев прадедушка умер уже после приземления», — рассказывает Евгений Бессонов.

«В селе Скворцово Симферопольского района, стоит Стела, где указано, что там похоронен старший лейтенант Бессонов Василий Николаевич. Мой прадедушка гордость нашей семьи! Мой дедушка, сын Василия Николаевича, рассказывал мне истории о своём папе и показывал фотографии из семейного архива, где был совсем ещё молодой прадед. Грустно, что война забрала его так рано. Для меня история прадеда очень важна, для меня он Человек с большой буквы!»