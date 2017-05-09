«Сегодня все герои»: Победный май в Карачаево-Черкесии
Черкесск, 9 мая, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Главный праздник страны — День Победы — в Карачаево-Черкесии начинается задолго до его официальной даты. Его приближение ощущается в воздухе сразу, как только зацветут яблони и вишни, закипит пышным, кудрявым цветом сирень, заалеют тюльпаны. Подсознание заставляет вспомнить все ощущения победного мая 1945 года даже тех, кто не пережил эти моменты счастья в те далекие годы, а родился гораздо позже них.
И несмотря на прошедшие с тех пор уже 72 года, тревога, радость, скорбь, гордость за свой народ охватывают очередное поколение, которое, к счастью, знает о пережитой войне лишь по рассказам родных, из учебников истории и кинолент. Тем не менее, время не может победить память, которая на каком-то генном уровне стучит в сердце каждого гражданина России.
В единый строй в этот день встают ветераны войны и тыла, которых год от года становится все меньше, дети войны, которые пережили страшное военное детство, внуки тех, кто воевал в Великую Отечественную и правнуки. Этой цепочке с годами не суждено прерваться — время, хоть и имеет огромную власть над людьми, но оно не может быть сильнее человеческой памяти.
В одной колонне в День Победы идут все поколения жителей России. Молодежь с волнением примеряет на себя военную форму и чеканит шаг на параде Победы вместе со своими родителями. На них с трибун смотрят ветераны войны, понимая, что завоеванная ими победа находится в надежных руках.
В Карачаево-Черкесии праздник Победы начался в 2017 году задолго до 9 мая. Еще в середине апреля в республику прибыл ретро-поезд «Победа». На вокзале его торжественно встречали жители республики. Так волнительно для всех участников встречи этого состава времен Великой Отечественной прозвучал паровозный годок, что слезы с глаз смахивали не только ветераны, но и те, кто раньше видел такие военные поезда только в кино.
Ну, а сам день праздника, по традиции, в Карачаево-Черкесии начался торжественными митингами на главных площадях всех населенных пунктов. В столице региона по площади Ленина прошли колонны сотрудников правоохранительных органов и военных. После парада началось шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие более 40 тысяч жителей республики. В едином строю вместе с живущими ныне прошли по площадям Карачаево-Черкесии те, кто погиб смертью храбрых, защищая свою родину, и те, кто ковал победу в тылу врага. Их портреты — напоминание всем живущим, что их жизнь прожита не зря. Это память о тех, кто завоевал свободу для народов России, она будет всегда жить в сердцах их потомков.
«Сегодня для нас все, кто пережил эту страшную войну, являются героями. Все тяготы фронтовой жизни, изнуряющий труд на победу, страдания, которые испытывало мирное население в тылу врага — иначе как подвигом и не назовешь. Те, кто пережил это, ни на минуту не сомневаясь в победе советского народа над фашистскими захватчиками, заслуживают великого уважения», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM один из участников шествия.
В День Победы в Карачаево-Черкесии состоялись также праздничные концерты «Солдатские перекрестки» и народные гуляния, смотр строевой песни и выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» из Ставрополья. На «Солдатском привале» всех участников гуляний кормили обедом из полевой кухни.
Кроме того, в честь Дня Победы в Карачаево-Черкесии состоялись скачки в память о Героях Советского Союза и Героев России и всех ветеранов Великой Отечественной войны. Главным призом соревнований стал автомобиль от главы республики Рашида Темрезова.
Стоит отметить, что по состоянию на 20 апреля 2017 года в Карачаево-Черкесской республике проживают 3387 ветеранов Великой Отечественной войны (и приравненных к ним), из которых 215 человек — участники Великой Отечественной войны и 2900 труженики тыла.