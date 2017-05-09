Черкесск, 9 мая, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Главный праздник страны — День Победы — в Карачаево-Черкесии начинается задолго до его официальной даты. Его приближение ощущается в воздухе сразу, как только зацветут яблони и вишни, закипит пышным, кудрявым цветом сирень, заалеют тюльпаны. Подсознание заставляет вспомнить все ощущения победного мая 1945 года даже тех, кто не пережил эти моменты счастья в те далекие годы, а родился гораздо позже них.

Ольга Заузанова ИА REGNUM На броне

И несмотря на прошедшие с тех пор уже 72 года, тревога, радость, скорбь, гордость за свой народ охватывают очередное поколение, которое, к счастью, знает о пережитой войне лишь по рассказам родных, из учебников истории и кинолент. Тем не менее, время не может победить память, которая на каком-то генном уровне стучит в сердце каждого гражданина России.

В единый строй в этот день встают ветераны войны и тыла, которых год от года становится все меньше, дети войны, которые пережили страшное военное детство, внуки тех, кто воевал в Великую Отечественную и правнуки. Этой цепочке с годами не суждено прерваться — время, хоть и имеет огромную власть над людьми, но оно не может быть сильнее человеческой памяти.

В одной колонне в День Победы идут все поколения жителей России. Молодежь с волнением примеряет на себя военную форму и чеканит шаг на параде Победы вместе со своими родителями. На них с трибун смотрят ветераны войны, понимая, что завоеванная ими победа находится в надежных руках.

В Карачаево-Черкесии праздник Победы начался в 2017 году задолго до 9 мая. Еще в середине апреля в республику прибыл ретро-поезд «Победа». На вокзале его торжественно встречали жители республики. Так волнительно для всех участников встречи этого состава времен Великой Отечественной прозвучал паровозный годок, что слезы с глаз смахивали не только ветераны, но и те, кто раньше видел такие военные поезда только в кино.

Ну, а сам день праздника, по традиции, в Карачаево-Черкесии начался торжественными митингами на главных площадях всех населенных пунктов. В столице региона по площади Ленина прошли колонны сотрудников правоохранительных органов и военных. После парада началось шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие более 40 тысяч жителей республики. В едином строю вместе с живущими ныне прошли по площадям Карачаево-Черкесии те, кто погиб смертью храбрых, защищая свою родину, и те, кто ковал победу в тылу врага. Их портреты — напоминание всем живущим, что их жизнь прожита не зря. Это память о тех, кто завоевал свободу для народов России, она будет всегда жить в сердцах их потомков.

«Сегодня для нас все, кто пережил эту страшную войну, являются героями. Все тяготы фронтовой жизни, изнуряющий труд на победу, страдания, которые испытывало мирное население в тылу врага — иначе как подвигом и не назовешь. Те, кто пережил это, ни на минуту не сомневаясь в победе советского народа над фашистскими захватчиками, заслуживают великого уважения», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM один из участников шествия.

В День Победы в Карачаево-Черкесии состоялись также праздничные концерты «Солдатские перекрестки» и народные гуляния, смотр строевой песни и выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» из Ставрополья. На «Солдатском привале» всех участников гуляний кормили обедом из полевой кухни.

Кроме того, в честь Дня Победы в Карачаево-Черкесии состоялись скачки в память о Героях Советского Союза и Героев России и всех ветеранов Великой Отечественной войны. Главным призом соревнований стал автомобиль от главы республики Рашида Темрезова.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Победный вальс

Стоит отметить, что по состоянию на 20 апреля 2017 года в Карачаево-Черкесской республике проживают 3387 ветеранов Великой Отечественной войны (и приравненных к ним), из которых 215 человек — участники Великой Отечественной войны и 2900 труженики тыла.