Каспийск, Дагестан, 8 мая, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Футболисты махачкалинского «Анжи» на своем поле сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 8 мая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 0:0.

Fc-anji.ru «Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — 0:0

Футболисты обеих команд по ходу игры создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати семи матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Анжи», набравший 30 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — 0:0.

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