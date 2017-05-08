Прага, 8 мая, 2017, 19:41 — ИА Регнум. 8 мая 2017 года в Праге прошел марш «Бессмертного полка», организованный чешскими общественными организациями и организациями соотечественников. В акции приняло участие более 2000 человек из разных стран и национальностей — чехи, словаки, русские, белорусы, украинцы, молдаване, сербы, поляки.

«Бессмертный полк» в Праге. 8 мая 2017 года

Люди среднего возраста и молодёжь несли портреты своих родственников, сражавшихся с фашизмом в рядах Красной Армии, в частях союзников, в Первом чехословацком корпусе, в движении Сопротивления.

Участники шествия во главе колонны несли портрет легендарного танкиста, освободителя Праги, павшего смертью храбрых на её улицах, — Ивана Гончаренко. Портрет, как и фотография экипажа танка Т-34−85 №24 1-го танкового батальона 63 гвардейской «Челябинской» танковой бригады были доставлены в Прагу из Екатеринбурга участниками мотомарша «Дороги Победы — на Берлин 2017».

Колонну ветеранов возглавила Зоя Клусакова-Свободова, дочь Героя Советского Союза, президента Чехословацкой социалистической республики, командующего Первым чехословацким корпусом Людвика Свободы. В шествии также приняли участие сотрудники посольства Российской Федерации, представительства Россотрудничества и некоторых росзагранучреждений.

Колонна прошла по исторической части города — от Лоретанской площади, где расположено здание Министерства иностранных дел Чехии, до Градчанской площади, где находится вход в Пражский Град, — символ чешской государственности и резиденция президента Чешской Республики. На протяжении всего шествия его участники пели песни военных лет. На Градчанской площади участники марша посмотрели праздничный концерт Победы «Пусть всегда будет мир!». Перед его началом участников, организаторов и гостей концерта приветствовали представитель департамента международных отношений Канцелярии президента Чешской Республики Петр Пирунчик и руководитель представительства Россотрудничества в Чехии Леонид Гамза.

С большой концертной программой выступили Пльзеньский детский хор и детский хор «Алые паруса» из города Красногорска. Со сцены прозвучали хорошо известные и всеми любимые песни военных лет, популярные классические и народные произведения. Выступление детских хоров завершилось их совместным исполнением на чешском и русском языке песни Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце!».

Присутствовавшие на площади могли принять участие в антивоенной акции, организованной чешским отделением итальянской общественной организации «Краски за мир». Дети и взрослые могли своими руками изготовить бумажных голубей и оставить свой антивоенный призыв на больших пластиковых шарах, символизировавших Землю.

Акции «Бессмертный полк» также прошли в других городах Чешской Республики — в Брно, Карловых Варах и Остраве. В каждой их них приняло участие около 500 человек.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества подчеркнул, что акция «Бессмертный полк» в Чехии проходит уже второй раз и с каждым годом становится все более популярной. Она одинаково привлекает внимание, как лиц старшего, так и среднего возраста, молодёжь. В акции принимают участие не только граждане бывшего Советского Союза, но и граждане самых разных стран, проживающие в Чехии.