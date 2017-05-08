Москва, 8 мая, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне 10 мая. Об этом сообщается в понедельник, 8 мая, на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Российско-американские переговоры. Москва, 12 апреля 2017 года

«9−11 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом США, — говорится в сообщении. — На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном».

Ожидается, что Лавров и Тиллерсон обсудят главные международные проблемы и актуальные вопросы двусторонних отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе открытой встречи с работниками Государственного департамента заявил, что возобновление активного взаимодействия США и РФ является одним из первоочередных приоритетов Вашингтона.

«Следующая приоритетная область — это возобновление взаимодействия с Россией, — сказал он. — Разумеется, они (российская сторона) являются частью взаимодействия по Сирии».

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