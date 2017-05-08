Киев, 8 мая, 2017, 18:56 — ИА Регнум. «Лидеры двух государств обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

Кроме того, канцлер Германии проинформировала Порошенко об итогах ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи (Краснодарский край) 2 мая.

«Главы Украины и Германии отметили необходимость продолжения работы в Нормандском формате, в частности с участием новоизбранного президента Франции, — говорится в сообщении. — Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2017 г. канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Сочи, где ее принял глава РФ Владимир Путин. Переговоры прошли бессодержательно. Каждая из сторон осталась на своих позициях, ни по одному из актуальных международных вопросов компромисс достигнут не был.

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