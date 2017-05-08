Париж, 8 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. «Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции протеста, которая проходит в понедельник на востоке Париже», — говорится в сообщении.

Pablo Ibañez Французские полицейские

Отмечается, что на пути шествия протестующих, которое началось у Площади Республики, выставлены полицейские кордоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2017 г. во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Победу с 65,82% голосов одержал Эммануэль Макрон, за Марин Ле Пен проголосовали 34,18% избирателей.

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