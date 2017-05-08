Баку, 8 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Силовые ведомства Азербайджана отчитались об аресте группы солдат и гражданских лиц, подозреваемых в передаче секретной военной информации Армении.

Http://kmartynov.com Кадр из фильма «Шпионский мост»

В совместном заявлении генерального прокурора страны, министерства обороны и министерства внутренних дел сказано, что начато «предварительное расследование» по уголовному делу о государственной измене против арестованный.

«Группа военнослужащих и гражданских лиц, участвовавших в заговоре с разведкой противника, была арестована», — говорится в заявлении.

В нём указывается, что широкомасштабные провокационные действия со стороны разведки и органов спецслужб ВС Армении готовились против подразделений министерства обороны Азербайджана, расположенных в Тертерском районе населенных пунктов. Кроме того, планировались теракты в Баку.

Количество арестованных в заявлении не сообщается.

По словам бывшего офицера спецслужб Азербайджана Ильхама Исмаила, число вовлеченных велико, более 40 человек.

«Это показатель того, насколько была запущена работа контрразведчиков. По некоторым данным, армянские разведчики с помощью предателей, переодевшись в азербайджанскую военную форму, посещали наши райцентры», — сказал Исмаил в интервью Turan.

По его словам, взаимная разведывательная деятельность Азербайджана и Армении друг против друга — вещь естественная.

«Однако особенность нынешней ситуации — массовость вовлеченных лиц», — отметил Исмаил.

При этом он возложил ответственность за случившееся на управление военной контразведки бывшего МНБ Азербайджана.

«Закрывались глаза на негативные явления в войсковых частях, брались взятки и контрразведывательная работа не велась, что в конечном итоге и стало логическим концом нынешней ситуации», — сказал Исмаил.

По мнению азербайджанского политолога Арифа Юнусова, который сам был обвинён в шпионаже в пользу Армении и провёл в заключении больше года, в Азербайджане тема шпионажа — прекрасный фактор для какой-то политической игры внутри страны."Вскоре к этому добавилась и тема «исламского терроризма», чтобы вести политическую игру уже с Западом, если он будет оказывать давление на власть в вопросе нарушении прав человека», — написал Юнусов на своей страничке в Фейсбук.

«У меня такой большой опыт, что могу виртуально, по сведениям прессы легко определить — с чем связана та или иная информация в этой сфере? И вот сейчас все в Азербайджане возбудились от новости, что армянские спецслужбы якобы завербовали большую группу военнослужащих Минобороны. Поверили этому бреду, не поняли, что арестованные не «шпионы», а жертвы подковерной борьбы внутри правящей команды.

Если еще точнее — ни на минуту не прекращавшаяся борьба и грызня между министром обороны и его первым замом, начальником Генштаба, а также стоящих за ними сил внутри правящей команды, вступила в заключительную фазу. И по будущим сообщениям об арестах и отставках в высшем эшелоне МО мы узнаем, кто победил, а заодно — какая группа в правящей команде удачно использовала «армянский фактор» и убрала своих противников.

Прошу всех журналистов и других, кто поверил этой дезинформации об «армянских шпионах», не обращаться ко мне за комментариями. К теме карабахского конфликта эта информация не имеет какого-либо отношения. Только к теме интриг в правящей команде и в высшем руководстве МО. А я не эксперт по интригам в правящей команде», — написал Юнусов.