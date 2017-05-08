Екатеринбург, 8 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Футболисты «Урала» на своем поле уступили самарским «Крыльям Советов» в матче двадцать седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 8 мая на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:3.

Kc-camapa.ru «Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3

В составе победителей голевыми действиями отметились Джанни Бруно (дубль) и Кристиан Паскуато. У хозяев поля мяч забил Владимир Ильин.

После двадцати семи матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Клуб «Урал», набравший 29 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 27-й тур.

«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3.

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