Киев, 8 мая, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Инициатива о переносе на Украине выходного дня с 9 на 8 мая вызвана необходимостью «воспитания молодого поколения». Об этом директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович написал в колонке для издания «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

«Если говорить о младшем поколении, мы должны понимать необходимость переформатирования старых советских праздников, общественных элементов празднования, что уже идет в Украине, — пишет он. — Рад, что за последние 3 года достаточно много сделано в отношении торжеств, связанных со Второй мировой войной».

Вятрович добавил, что Украина уже «избавилась» от советской и российской символики в виде георгиевской ленты, а красный мак уже стал привычным символом.

«8 мая теперь по всей Украине отмечается День памяти и примирения», — отмечает он.

Директор УИНП добавляет, что переубеждать пожилых людей, почти всю жизнь проживших в СССР, смысла нет, однако необходимо не допустить возрождения на Украине «советских традиций» в будущем.