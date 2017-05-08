Вашингтон, 8 мая, 2017, 17:38 — ИА Регнум. «Анахайму» была поставлена цель победить в этом матче, так как они уступали «Эдмонтону» 2:0 в серии. Спустя 25 секунд от начала матча Райан Гецлаф делает передачу со своей половины поля на Рикарда Ракелля, который выходит один в ноль с вратарем и бросает шайбу точно в девятку, «Анахайм Дакс» открывают счет на первых секундах.

Nhl.com «Эдмонтон» vs «Дакс»

В середине первой половины периода возникает момент у ворот «Ойлерз», в которые была нанесена серия бросков, завершившиеся взятием ворот, благодаря добиванию Якоба Сильверберга (Анахайм), счет 0:2 — в пользу «Дакс». Третью шайбу «Дакс» не пришлось долго ждать, и уже на 12 минуте матча Райан Гецлаф зарабатывает второе очко в матче, в результате своего мощного броска в створ ворот Лорана Броссуа (Эдмонтон).

Под завесу периода Патрик Марун отыгрывает одну шайбу для «Эдмонтона» в матче. Второй период «Эдмонтон» начинает забитой шайбой в ворота Джонатана Бернье, счет становится 2:3, но по-прежнему в пользу «Дакс». До середины второго периода «Анахайм» продолжал удерживать натиск игроков «Ойлерз», пока КоннорМакдэвид не принял шайбу и не реализовал момент, счет равный — 3:3.

К несчастью для «Эдмотона», уже спустя минуту от забитого ими гола, Крис Вагнер выводит «Анахайм» вперед. Как ни старался «Эдмонтон», в последнем периоде они пропустили дважды, проиграв третий матч серии 3:6. В итоге этой встречи «Анахайм» смог выиграть, оставив возможность на проход в следующий раунд кубка.

2 мая: «Вашингтон» одерживает долгожданную победу над «Питтсбургом»

Первая половина первого периода была ожесточенной со сторон обеих команд, в результате чего было совершенно целых пять удалений.

Разбавить игру в первом периоде удалось шведу из «Кэпс» НикалосуБекстрему, благодаря забитой шайбе в ворота «Пингвинз». Второму периоду удалось отличиться лишь тремя удалениями игроков «Вашингтона», два из которых пришлись на россиянина Евгения Кузнецова. В третьем периоде игра была еще жёстче, в итоге чего в одно время было удалено два игрока «Питтсбурга» и один игрок «Кэпс». Долгожданный второй гол «Вашингтона» забивает Евгений Кузнецов, отрабатывая за свое удаление. За две минуты до финальной сирены матча Евгений Малкин отыгрывает одну шайбу для «Пингвинз», а затем сравнивает счет его коллега по команде Джастин Шульц, игра переходит в овертайм.

Точку в матче поставил экс-игрок «Сент-Луис Блюз» и нынешний защитник «Кэпиталз» Кевин Шаттенкирк. По итогам этой встречи «Вашингтон» побеждает, но по-прежнему проигрывает в серии — 1:2.

3 мая: «Нэшвилл» одерживает третью победу в серии против «Сент-Луиса»

В течение двух периодов матча зрители не увидели забитых шайб, а только пять удалений на скамейку штрафников. Открыть счет в матче удалось лишь на пятой минуте третьего периода, благодаря Райану Эллису, «Нэшвилл» впереди. На пятьдесят третьей минуте матча Джемс Нил принимает шайбу на себя и, не мешкая, с разворота бросает шайбу прямикомв девятку ворот, «Нэшвилл» удваивает свое преимущество.

За три минуты до конца матча Джоуль Эдмундсон отыгрывает одну шайбу для «Блюз», но эта шайба оказалась решающей в матче и не дала шансов на победу «Блюз» в этом матче.

4 мая: «Анахайм» выигрывает второй матч подряд у «Эдмонтона» в этой серии

В последние пять минут первого периода «Эдмонтон» забрасывает дважды, благодаря броскам Милана Лучича и КоннораМакдэвида. Свое отставание в матче «Анахайму» удалось отыграть за первые минуты второго периода, благодаря своим лидерам РайануГецлафу и РикардуРакеллю.

В середине периода вездесущий РайанГецлаф выводит «Дакс» вперед, счет — 2:3 в пользу «Анахайма». В третьем периоде «Эдмонтон» перешел в обильный прессинг, завершившийся забитой шайбой Дрейка Каджула, игра переходит в овертайм.

Надежды на победу «Ойлерз» в этом матче, разрушает нападающий «Дакс» Якоб Сильверберг.

5 мая: «Нью-Йорк» громит «Оттаву» в четвертом матче серии

Счет в матче открывает защитник «Рейнджерс» Ник Холден с передачи Кевин Хейза. В ходе большинства, полученного на девятнадцатой минуте матча, «Рейнджерс» смогли удвоить свое преимущество, благодаря легендарному шведскому нападающему Оскару Линдбергу. За пять минут до конца второго периода Оскар Линдберг продолжает рвать сетку ворот соперника, делая счет 3:0. Последний гол «Рейнджерс» забивает Крис Крайдер. Кайл Туррис смог забить шайбу в ворота ХендрикаЛюндквиста, благодаря чему «Оттава» проигрывает не в сухую. Самой запоминающейся частью этого матча стали последние семь минут матча, в которых было совершено целых восемнадцать удалений.

6 мая: Пока Швеция громит Германию без Люндквиста, «Нью-Йорк» проигрывает серию с Люндквистом

Начало матча оказалось успешным для «Рейнджерс», так как им удалось забить две шайбы. Но такой расклад не устраивал «Сенаторз», и спустя минуту от последнего гола «Рейнджерс» Марк Стоун отыгрывает одну шайбу, а в середине второго периода Майк Хоффман и Том Пайят забивают и выводят «Оттаву» вперед. Сравнять счет и сохранить интригу в матче удалось защитнику «Рейнджерс» РайануМакдона. Затем вперед уже вышли «Рейнджерс», после забитой шайбы Джимми Веси. Казалось бы, победа в руках «Нью-Йорка», но не забываем — это хоккей, поэтому под завесу матча ДерекуБрассару удалось забить и перевести игру в овертайм, а там уже Кайл Туррис приносит победу «Оттаве».

7 мая: «Вашингтон» возвращается в гонку за финал конференции

«Вашингтон» побеждает «Пингвинз» и делает интригующий счет в серии — 2:3, но сперва, Карл Хагелин подпортил настроение «Кэпс», забив шайбу в ворота «Вашингтона». Не долго «Питтсбург» вел в счете и под конец первого периода Андре Бураковскиотыгрывает одну шайбу. Последнюю шайбу «Пингвинз» в этом матче забил Фил Кессел, а затем «Вашингтон» выдает прекрасную серию атак, завершающуюся голами в ворота «Питтсбурга», авторами шайб были: НикласБекстрем, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин. После этой встречи счет в серии 2:3 в пользу «Пингвинз».

Если «Кэпс» намереныидти дальше, они категорически не могут проигрывать, иначе выступление в турнире для них закончено.