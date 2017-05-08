«Они смотрят на нас»: в Великом Новгороде провели акцию «Дерево жизни»
Великий Новгород, 8 мая, 2017, 17:08 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в сквере у стелы «Город воинской славы» в канун Дня Победы впервые состоялась акция «Дерево жизни»: здесь перебинтовали деревья, а на бинты с помощью трафаретов нанесли фотографии погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Это символизирует нашу личную память — (фото), нашу боль (бинт), нашу неистребимую волю к жизни (дерево)», — пояснили организаторы акции. Впервые такую акцию провёл в 2012 году художник Родион Кузнецов в Анапе. В этом году её решили повторить волонтёры «Бессмертного полка» в Великом Новгороде.
Художественное оформление деревьев — итальянские художники эпохи Возрождения называли подобную технику «сфумато» (итал. sfumato — затушёванный) — стало принципиально новым элементом оформления традиционного митинга к Дню Победы в новгородском сквере Воинской славы.
Митинг начался с исполнения городским духовым оркестром гимна Российской Федерации.
Среди выступающих был участник Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов. Он освобождал от врага юг России, Кубань, Керчь. 9 мая 1944 года возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых вошел в город Севастополь. Боевой путь Александра Попова продолжался на территории Польши и Германии. Командиром танковой роты, в звании капитана он участвовал в знаменитой Берлинской операции. Танкист награждён орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского, Красной Звезды. Среди медалей — «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
«Победа досталась дорогой ценой. Победа не только советского солдата, сержанта, офицера, генерала, которые сражались непосредственно на поле боя. Эта Победа обеспечена советской экономикой, советской индустрией, советской высшей школой, наукой, конструкторской мыслью», — отметил ветеран.
Память погибших воинов почтили минутой молчания.
Стартовала акция «Мы помним» — к городским мемориалам установили символические лампады с вечным огнём.
К мемориалам их развезла «полуторка» — военный грузовик марки ГАЗ-ММ, поднятый со дна реки и отреставрированный в 2015 году.
«Они смотрят на нас».