Великий Новгород, 8 мая, 2017, 17:08 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в сквере у стелы «Город воинской славы» в канун Дня Победы впервые состоялась акция «Дерево жизни»: здесь перебинтовали деревья, а на бинты с помощью трафаретов нанесли фотографии погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Ларина ИА REGNUM Акция «Дерево жизни» в Великом Новгороде

Ольга Ларина ИА REGNUM На забинтованных деревьях в новгородском сквере появились портреты погибших фронтовиков

«Это символизирует нашу личную память — (фото), нашу боль (бинт), нашу неистребимую волю к жизни (дерево)», — пояснили организаторы акции. Впервые такую акцию провёл в 2012 году художник Родион Кузнецов в Анапе. В этом году её решили повторить волонтёры «Бессмертного полка» в Великом Новгороде.

Ольга Ларина ИА REGNUM Сквер Воинской славы Великого Новгорода и забинтованные «деревья жизни»

Художественное оформление деревьев — итальянские художники эпохи Возрождения называли подобную технику «сфумато» (итал. sfumato — затушёванный) — стало принципиально новым элементом оформления традиционного митинга к Дню Победы в новгородском сквере Воинской славы.

Ольга Ларина ИА REGNUM Портрет фронтовика на забинтованном дереве в сквере в Великом Новгороде

Митинг начался с исполнения городским духовым оркестром гимна Российской Федерации.

Ольга Ларина ИА REGNUM Городской духовой оркестр под управлением Анатолия Малышева

Среди выступающих был участник Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов. Он освобождал от врага юг России, Кубань, Керчь. 9 мая 1944 года возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых вошел в город Севастополь. Боевой путь Александра Попова продолжался на территории Польши и Германии. Командиром танковой роты, в звании капитана он участвовал в знаменитой Берлинской операции. Танкист награждён орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Александра Невского, Красной Звезды. Среди медалей — «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Ольга Ларина ИА REGNUM Ветеран Александр Попов выступает на митинге в Великом Новгороде 8 мая 2017 года

«Победа досталась дорогой ценой. Победа не только советского солдата, сержанта, офицера, генерала, которые сражались непосредственно на поле боя. Эта Победа обеспечена советской экономикой, советской индустрией, советской высшей школой, наукой, конструкторской мыслью», — отметил ветеран.

Ольга Ларина ИА REGNUM Ветераны на митинге Великом Новгороде 8 мая 2017 года

Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Ольга Ларина ИА REGNUM Митинг в Великом Новгороде

Стартовала акция «Мы помним» — к городским мемориалам установили символические лампады с вечным огнём.

Ольга Ларина ИА REGNUM Символические лампады с вечным огнём установили к городским мемориалам

К мемориалам их развезла «полуторка» — военный грузовик марки ГАЗ-ММ, поднятый со дна реки и отреставрированный в 2015 году.

Ольга Ларина ИА REGNUM Отреставрированная «полуторка» — военный грузовик марки ГАЗ-ММ

Ольга Ларина ИА REGNUM «Они смотрят на нас»

Ольга Ларина ИА REGNUM Акцию «Дерево жизни» в Великом Новгороде провели волонтёры «Бессмертного полка»

«Они смотрят на нас».