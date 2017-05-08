Калуга, 8 мая, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В ближайшие 3−6 часов в калужском регионе ожидается значительное ухудшение погоды: гроза, дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с. Об этом 8 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

Ведомство призывает жителей и гостей области быть внимательными при нахождении на улице во время сильного ветра и рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России рекомендует жителям Московской области не выходить на улицы во второй половине дня 8 мая в связи с резким ухудшением погодных условий. В Московской области ожидается сильный дождь и снег. Синоптики прогнозируют усиление северного и северо-восточного ветра. Неблагоприятные погодные условия могут сохранится до утра 9 мая