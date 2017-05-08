Рим, 8 мая, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Итальянская общественность вздохнула с облегчением после объявления результатов выборов во Франции. Выбор Макрона на пост президента означает, что у Европы еще есть надежда на то, что ветер перемен под флагами Брексита и Трампа пока перестал дуть на территории континента.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Франция выбрала будущее, Европа — глобальный мир», — пишет обозреватель газеты Corriere della Sera Альдо Кацулло.

Журналист считает, что Франция сделала свою самую смелую ставку, выбрав красивого 39-летнего мужчину на пост президента.

«Вторая европейская держава отдала карты в руки молодому человеку, который знал, как идти против духа времени — пессимизма, популизма; против ветра истории, который, после Брексита и Трампа, казалось, дует, в другом направлении», — пишет Corriere della Sera.

И подчеркивает, что пока Эммануэль Макрон остается для всех темной лошадкой. Пока это лишь «увлекательный французский Кеннеди», которому еще предстоит доказать свое мастерство, ведь амбиций и удачи недостаточно для управления страной, где почти 35% проголосовали за Марин Ле Пен.

Альдо Кацулло описывает также разные стороны французского общества. Существует молодая Франция, умная, гордящаяся своим прошлым, страна с наибольшим количеством туристов в мире, с наибольшим количеством новорожденных в Европе, уверенная в послании Макрона: глобализация — это удобрение для земли культуры и роскоши, новых проектов и моды, аэрокосмической индустрии и вкуса к жизни. Но есть также и Франция, которая сделала одолжение Макрону, чтобы предотвратить появление «лепенизма», выхода из зоны евро и будущего, полного неизвестности, но которое так напоминает прошлое. Это Франция, которая будет следовать за новым президентом со скептицизмом.

И есть еще разозленная Франция — сегодня больше, чем когда-либо. Это бедные пригороды Франции, это сельскохозяйственные поля, страдающие от глобализации рынков, разоренные фермеры, рабочие классы, которые платят цену иммиграции, таксисты, воющие с Uber. Они отдали голоса за Марин Ле Пен. На данный момент это меньшинство Франции (если не считать тех, кто воздержался, и внушительное количество пустых бюллетеней).

В это время хакеры пишут свое досье, с правдивой или ложной информацией, чтобы поставить под сомнение доверие граждан в нового президента и увеличить гнев тех, кто против. И не следует забывать про исламский терроризм, который, как подчеркивает Corriere della Sera, имеет своей целью именно подогрев этих внутренних разделений в стране.

В качестве заключения автор статьи предупреждает, что Макрону будет нелегко справится с Трампом и Путиным, и даже с Лондоном и Берлином. Тем не менее 7 мая 2017 — исторический вечер.

«Этот день показал, что Европа, в глубине, существует, она верит в себя, передает эстафету молодому поколению; и у нее еще есть шанс избежать саморазрушения», — отмечается в публикации.