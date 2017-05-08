Таллин, 8 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации Артем Зинченко, который подозревался в «незаконном сотрудничестве» с военной разведкой России, приговорен к пяти годам тюрьмы в Эстонии. Такое решение, как передает портал эстонского телерадиовещания ERR, принял Харьюский уездный суд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

По версии обвинения, 30-летний Зинченко якобы был завербован Главным разведывательным управлением (ГРУ) еще в 2009 г. Начиная с 2013 г. и до момента задержания молодой человек участвовал в оперативно-тактической работе, направленной на подрыв безопасности Эстонии.

Власти страны считают, что гражданин РФ, проживающий в Эстонии с 2013 года на основании вида на жительство, добывал информацию об объектах государственной обороны и информировал спецслужбы РФ о перемещениях военной техники Сил обороны Эстонии и ее союзников.

Отмечается, что молодой человек «шпион» был задержан в начале января 2017 г.