Донецк, 8 мая, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Украина организовала взрывы возле мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

Etoretro.ru Мемориальный комплекс «Саур-Могила» до разрушения в результате боев в августе 2014 года

«Украина сделала нам «подарок», — заявил руководитель республики. — Шесть взрывных устройств сработало, одно разминировали, два не взорвались».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2017 г. на дороге к «Саур-Могиле» перед проездом кортежа главы ДНР Александра Захарченко произошло несколько взрывов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Сразу после ЧП участок трассы и близлежащие территории были оцеплены. Сотрудники правоохранительных органов приступили к осмотру местности.

Спецслужбы ДНР считают, что взрыв был организован диверсантами ВСУ.

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