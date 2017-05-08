Уфа, 8 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Уфы» из-за технической неисправности совершил экстренную посадку пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот». Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы столичного аэропорта Татьяна Ризван.

Clay Gilliland Cалон самолета авиакомпании Аэрофлот

По ее словам, неполадки в работе воздушного судна, следовавшего по маршруту Уфа — Москва, были выявлены сразу после взлета. Поэтому командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«На борту находилось 72 взрослых пассажира, 9 детей, — говорит представитель авиаузла. — Все они будут отправлены в Москву рейсами авиакомпании «Аэрофлот» в 19.15 и 22.55 (местное время)».

Отмечается, что аэропорт «Уфы» в настоящее время работает в штатном режиме, обслуживание других авиарейсов не прерывалось.