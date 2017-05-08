Чебоксары, 8 мая, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Согласно документу, в целом в 2016 году доходы Михаила Игнатьева достигли 4,164 млн рублей, что на 8,7% выше уровня 2015 года (3,83 млн рублей). Из них заработок по основному месту работы превысил в прошлом году 3,739 млн рублей, что на 251 тыс. рублей (или на 7,2%) больше по сравнению с 2015 годом. Иной доход возрос за год на 81,5 тыс. рублей — с 342,9 тыс. рублей до 424,4 тыс. рублей.

Cap.ru Михаил Игнатьев

Доходы супруги Михаила Игнатьева выросли в общей сложности почти на 62 тыс. рублей. Она заработала по основному месту 513,1 тыс. рублей (в 2015 году — 443,3 тыс. рублей), иной доход составил 30 тыс. рублей (в 2015 году — 38 тыс. рублей).

В структуре собственности главы Чувашии и его супруги изменений не произошло. Как и ранее, главным является земля — за что Игнатьева называют латифундистом. Руководителю республики принадлежат пять земельных участков (площадью 2000, 623, 4000, 50 599, 1000 кв. метров) и два жилых дома (216,2 кв. м, 95,4 кв. м). В безвозмездном пользовании находится квартира площадью 282,6 кв. м, в долевой собственности — квартира площадью 129,5 кв. м. Супруге принадлежат земельный участок (25 300 кв. м), квартира (282,6 кв. м), автомобиль «Мерседес Бенц В 170» и гаражный бокс (36,2 кв. м).

Доходы одного из детей главы Чувашии составили в 2015 году 6 тыс. рублей. На праве долевой собственности ему принадлежит квартира (129,5 кв. метров), ещё одна квартира находится в безвозмездном пользовании (282,6 кв. метров), по договору найма — комната.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году около 8,858 млн рублей против 8,891 млн рублей в 2015 году. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заработал в 2016 году 8,58 млн рублей, что на 300 тыс. рублей больше, чем было в 2015 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2016 году заработал 62,1 млн рублей, из них 31 млн рублей было направлено на благотворительность. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2016 году заработала около 22,85 млн рублей.

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