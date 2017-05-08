Дамаск, 8 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. «Присутствия международных сил под эгидой ООН не будет. Россия, как страна-гарант, пояснила, что будут размещены силы военной полиции и центры мониторинга в этих зонах. Никакой роли у ООН или международных сил не будет в этих зонах», — пояснил Муаллем.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе очередного раунда межсирийских мирных переговоров в Астане страны-гаранты переговоров — Россия, Турция и Иран — подписали Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации.

На основании Меморандума созданы четыре зоны деэскалации. Первая включает в себя провинцию Идлиб, также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо). Вторая зона — определенные части на севере провинции Хомс. Третья — Восточная Гута, четвертая — определенные районы на юге Сирии (провинции Дейра и Кунейтра).

Сегодня Россия внесла проект резолюции в Совет Безопасности ООН, в котором призывает все страны способствовать созданию зон деэскалации в Сирии.