Париж, 8 мая, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что церемония передачи полномочий избранному президенту Эммануэлю Макрону состоится в Елисейском дворце 14 мая. Об этом уходящий президент Франции заявил сегодня, 8 мая, в интервью телеканалу France 2 по окончании церемонии в ознаменование 72-й годовщины окончания Второй мировой войны на Елисейских полях.

Linternaute.com Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд

«Церемония передачи полномочий пройдет в Елисейском дворце 14 мая. Я сообщу Эмманюэлю Макрону ту важную информацию, которую я обязан сообщить новому президенту, и затем состоится торжественная церемония, в ходе которой на него будут возложены полномочия президента Французской Республики», — сказал Олланд, имея в виду передачу секретных ядерных кодов страны.

На вопрос журналистов о том, какие советы Олланд дал бы новому президенту, он ответил, что никаких советов давать не будет. Но если Макрону, что-либо потребуется, тот всегда может свободно обращаться к нему.

«Я с удовольствием помогу ему и будут рядом, я горжусь тем, что своей деятельностью указал ему тот путь, которым он сможет в дальнейшем продвигаться вперед», — сказал Олланд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, который прошел 7 мая. Лидер движения «Вперед!» набрал 66,1% голосов избирателей.