Ташкент, 8 мая, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Торжественный приём для ветеранов и участников трудового фронта по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 8 мая в посольстве России в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.

Archives.ru Один из экспонатов выставки «Узбекистан в годы Великой Отечественной войны»

«Это особенный и священный для всех день, соединяющий в себе слёзы скорби и радости, боль утрат и великое самопожертвование народа», — отметил в своем приветственном слове посол России в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Ветераны Великой Отечественной войны у мемориала, посвященного воинам 94-ой узбекской отдельной стрелковой бригады

Посол напомнил, что за свободу родной земли боролся весь многонациональный народ, «все несли тяжелейшую ношу войны и, все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества, добыв одну на всех победу, и, как поется в известной песне, не постояв при этом за ценой».

«Где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане во время Великой Отечественной войны спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины. Республика исполнила 81 приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

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Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

В Узбекистане к началу 2016 года проживало 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.