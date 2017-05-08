Бишкек, 8 мая, 2017, 14:59 — ИА Регнум. 16 землетрясений в Киргизии, произошедшие с начала мая, разрушили 8 жилых домов в сельском округе Жекенди в Ошской области. В Министерстве чрезвычайных ситуаций отмечают, что по той же причине еще 529 домов пришли в аварийное состояние и 463 дома теперь нуждаются в ремонте.

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Также МЧС установило 544 палатки, переселив в них 3 136 жителей сел Карамык, Кара-Тейит, Жекенди, Чулук и Шибе, чьи жилища пострадали из-за серии подземных толчков.

Посетивший пострадавшие населенные пункты премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил госорганам организовать доставку стройматериалов по себестоимости в округ Жекенди, а местным жителям порекомендовал приобретать полисы Государственной страховой организации.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии с 1 января 2016 года введено обязательное страхование жилья, а также упразднена ранее действовавшая система выплаты государственных компенсаций гражданам, чьи дома и квартиры пострадали от пожара или стихийных бедствий.

Размер страховки для жилья в сельской местности составляет 600 сомов (513 рублей по текущему курсу), а размер выплаты по такому полису — 500 тыс. сомов (427,3 тыс. рублей). В городах стоимость страховки и компенсации в два раза выше. Страхованием жилья занимается Государственная страховая компания.