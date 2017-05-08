Красногорск, 8 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. МЧС России рекомендует жителям Московской области не выходить на улицы во второй половине дня 8 мая в связи с резким ухудшением погодных условий. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потоп в Москве. Август 2016 года

Сообщается, что в ближайшие часы на Московскую область обрушится сильный дождь и снег.

Синоптики прогнозируют усиление северного и северо-восточного ветра.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 9 мая.