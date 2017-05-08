Пресс-служба министерства здравоохранения Калужской области Рисунок в больничном сквере с памятником

Пресс-служба министерства здравоохранения Калужской области Макет будущего памятника фронтовым хирургам в калужской больнице

Калуга, 8 мая, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Планируется, что памятник будет установлен ко Дню медицинского работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В настоящее время проект близок завершению. В сквере больницы выровнена площадка вокруг будущего монумента и посажены новые деревья, которые дополнили парковый дизайн.

Сам памятник фронтовым хирургам весом более 650 кг уже привезли в Калугу из Северной Осетии. Его отливали на родине автора — известного российского скульптора, заслуженного художника РФ, член-корреспондента Российской академии художеств Алана Калманова.

«Калужский проект называется «Фронтовым хирургам». Задача была сложная — не впасть в литературный пересказ, но суметь передать человеческую эмоцию: усталость, ужас войны — всё без ложного пафоса. В основе скульптурного монумента — фигура военного хирурга, устало стоящего в раздумье после проведенной операции. Полог полевой палатки-госпиталя закинут наверх и своими складками дает ассоциацию с развивающимся знаменем. На столе рядом с фигурой, под характерной для того времени операционной лампой, нехитрый натюрморт из основных атрибутов фронтовой хирургии. «Служа другим, расточаю себя» — надпись на стеле о подвиге военных медиков, ставшая девизом врачей во время Великой Отечественной войны», — рассказывает Алан Калманов.

Известный военный хирург профессор Владимир Левит

Прототипом бронзового «коллеги» стал известный фронтовой хирург, доктор медицинских наук профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, педагог, генерал-майор медицинской службы Владимир Семенович Левит (1883 — 1961). Ещё в предвоенные годы Левит преподавал военно-полевую хирургию на военном факультете Второго московского медицинского института. С1942 по 1950 годы был заместителем главного хирурга Советской Армии.

Генерал-майор медицинской службы Владимир Левит в годы Великой Отечественной войны был главным хирургом Московского военного округа, а с 1942 года — первым заместителем главного хирурга Красной Армии, одновременно продолжая вести преподавание на кафедре госпитальной хирургии. Владимир Левит проводил огромную организационную работу по хирургическому обеспечению войск, часто выезжая в районы боевых действий, где предложил оригинальные методы лечения огнестрельных ранений конечностей и грудной клетки. Уже будучи заместителем главного хирурга Советской Армии, Левит выстроил систему лечения раненых на передовой. Профессор Владимир Левит также является автором многих работ по военно-полевой хирургии.

«Предложение о создании на территории больницы памятника военному врачу выдвинуто коллективом. Основной профиль больницы — хирургический, поэтому единодушно решено, что памятник должен быть хирургу. К тому же у военных хирургов, оперировавших под бомбами, шансов выжить было столько же, что и у солдат на передовой. Хотя, конечно, памятник фронтовому врачу — дань памяти всем военным медикам. Можно сказать, что во время войны они выполняли особую стратегическую задачу — медики спасли и вернули в строй более 17 миллионов бойцов», — сказал главный врач Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи Алан Цкаев.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в армии и на флоте несли службу более 200 тысяч врачей и более 500 тысяч фельдшеров, санинструкторов и санитаров. Из 700 тысяч военных медиков на фронте погибло более 12,5%. Военным медикам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно. Благодаря их самоотверженному труду, в строй вернулись 72,3% раненых, 90,6% больных фронтовиков. Таких результатов не удалось достичь ни одной другой армии мира. За доблесть и подвиг 116 тысяч военных медиков награждены орденами и медалями, 50 присвоено звание Героя Советского Союза (17 из них — женщины).